苗栗縣長鍾東錦18日赴竹南高中試場替三灣國中應試學生加油打氣。（謝明俊攝）

國中會考18、19日登場，苗栗縣今年安排竹南高中等6個考場應試，全縣共有4,425名國中畢業生應考，苗栗縣長鍾東錦18日一早就赴竹南高中考場關心試場狀況，並替應考學生加油打氣。鍾東錦強調，國中會考是每位學生學習歷程中第一次參加的大型考試，鼓勵苗栗優秀子弟都能留在苗栗繼續升學。

2024年國中教育會考於18、19兩天舉行，苗栗縣分別於竹南高中、苗栗高中、苗栗農工、大湖農工、苑裡高中及私立君毅高中設置6個考場，一般試場及特殊試場總計149間試場。另外在竹南高中、苗栗高中、大湖農工及苑裡高中加設語音報讀試場，為需要報讀的考生做考試報讀服務。

今年竹苗考區報名人數共計1萬5,337人，其中苗栗縣應屆考生共計4,425人，會考測驗科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。寫作測驗只考1篇作文、英語科聽力試題為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型之外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

苗栗縣副縣長鄧桂菊18日赴苗栗高中試場替國中應試學生加油打氣。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦18日赴竹南高中試場向監試老師們致意。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦18日赴竹南高中試場考生服務隊向服務人員致意。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦18日一大早就到竹南高中考場關心試場準備情況，並巡視試場，向準備應試的考生們加油打氣，在經過南庄國中考生試場時，特別向考生們致意，自我介紹也是出身南庄的鄉親。

鍾東錦表示，國中會考應算是每個小學習歷程中所面臨的第一場重要考試，除了要祝考生們考試順利以外，縣府每年頒發3百多萬元獎金，提供給優秀學生可以留在苗栗縣的各所高中職就讀，就是希望把優秀學生留在苗栗，讓優秀人才群聚苗栗，讓苗栗文風更加昌盛。

竹南高中負責試場業務，特別安排在學校學生活動中心，設置各國中學校考場服務隊及考生服務隊，協助考生處理突發狀況，妥善照顧學生需要，並提供陪考家長休息，讓考生及家長都能安心應試。