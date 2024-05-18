癌症最可怕之處，往往在於來得無聲無息，可說是隱形殺手。一名45歲男子，外表看起相當健壯，平時也不碰菸酒，被太太要求去做內視鏡檢查，但由於平常身體無大礙，僅偶爾才出現胃食道逆流，原本還太不想照胃鏡，怎料卻被揪出患有早期食道癌，令醫師十分感嘆，意外總是重複發生，也還好患者的太太逼他來檢查而救了一命。

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤在個人粉專發文分享診間2名個案，其中一位是45歲的壯年男子，外表看起來非常健康，不菸也不酒，被太太帶來做內視鏡，原本只是因家族大腸癌而接受檢查，結果一照大腸裡有超過10顆息肉，但意外卻發生在胃鏡中。

吳宗勤接著說，由於該男子偶爾才出現胃食道逆流，起初還不想做胃鏡，沒想到胃和食道交界口卻出現了一顆1公分不到的息肉狀病灶，本來懷疑只是巴瑞特氏食道的變性，未料最終病理組織報告出來，竟是早期食道癌，連他都大感意外。

至於另外一名個案則是40歲的男性，吳宗勤提到，病人因血便被太太逼就診，怎料一檢查大腸內有難以計數的息肉，其中有一顆3公分大腸癌，還有一顆像香菇一樣4公分的息肉。他表示，原先收治的診所醫師是轉外科要打算開刀，後來諮詢其他醫師第二意見，爭取一個不開刀的機會，最後就出現在他的手術台上，原本還以為只是個痔瘡開刀前的檢查，沒想到意外就這樣發生了。

吳宗勤感嘆地說道，走這行超過10年了，最不缺的就是意外，也還好有切片拆了個原子彈，要不然真的愧對病人的信任。吳並說，凡事真的不能鐵齒，也感謝2名個案的太太逼他們來做檢查和治療，及早挽救了性命。

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