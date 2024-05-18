台北市長蔣萬安15日出發前往日本東京，展開為期4天的參訪行程。今（18）日上午，蔣萬安前往東京晴空塔，為首次與寧夏夜市合作的臺灣祭活動宣傳行銷。蔣萬安稱讚酥炸魷魚和炸芋丸是台灣味道，還親自動手做蚵仔煎，歡迎各國朋友們多來參加臺灣祭活動。

蔣萬安今出席東京晴空塔的台灣祭活動，受到不少民眾熱烈歡迎，還有許多日本人及外國遊客爭相合影。蔣萬安沿路逛攤位時，稱讚寧夏夜市教得很到位，並分享這裡的酥炸魷魚與炸芋丸口感確實是臺灣的味道。活動現場人手一支台啤、座無虛席，臺灣祭的主辦單位也介紹，當前銷量最好的是炸雞排、珍奶，攤位大排長龍。

台北市長蔣萬安出訪日本東京，18日到東京晴空塔的台灣祭活動參觀。 （台北市政府提供）

蔣萬安也進到攤位裡親自動手、現場製作蚵仔煎。蔣萬安透露，自己的拿手菜有三杯雞、珍珠丸子、爆炒三鮮，但做蚵仔煎是第一次，旁邊的師傅也教他訣竅，讓他快速掌握蚵仔煎的關鍵，就在於翻面不能散、煎得脆而不焦。

台北市長蔣萬安出訪日本東京，18日到東京晴空塔的台灣祭活動參觀。 （台北市政府提供）

蔣萬安今也參拜東京媽祖廟，廟方與僑界人士介紹，此地作為地方信仰中心，尤其是考前許願、百分百考上的靈驗也吸引日本民眾前來參拜祈願。蔣萬安在參拜後表示，東京媽祖廟提供僑胞朋友重要的心靈寄托，感謝廟方的努力，也祈求四時無災、國泰民安。