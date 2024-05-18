高雄市議員黃文益特地選在5月19日下午在新興區六合公園舉辦「高雄青春派對」，力邀主持天王「陽帆」、金曲歌后黃妃等超強卡司獻唱，周邊活動結合公益。（柯宗緯翻攝）

5月是感念偉大母愛的季節，高雄市議員黃文益特地選在5月19日下午在新興區六合公園舉辦「高雄青春派對」，力邀主持天王「陽帆」、金曲歌后黃妃等超強卡司獻唱，周邊活動以結合公益為出發點，鼓勵民眾踴躍捐發票給弱勢團體，將每個人的小愛轉化成實質幫助的力量。

以貼身保護您的「防蚊液」幽默諧音自稱的黃文益，常投身公益活動並以專業問政、勤奮親和的服務態度深植民心。黃文益說，因從小在單親家庭長大，深知母親辛勞偉大，去年起舉辦母親節感恩活動，獲得廣大迴響，今年持續辦理，並將活動定名為「高雄青春派對」，期待透過活動舉辦，讓媽媽們永保青春的心態。

今年高雄「青春派對」邀請到深受婆婆媽媽喜愛的陽帆主持兼獻唱，大家都很期待「陽婆婆」現身帶來無限歡樂；更值得歡呼喝采的是，再度入圍今年第35屆金曲獎的黃妃將壓軸獻唱「追追追」等熱門曲目。另外，鐵肺歌后彭佳慧的親妹彭佳霓將再度熱情開唱，模仿阿吉仔、李炳輝唯妙唯肖的素人也將帶來精采可期的演出。

除超強卡司歌唱秀，周邊活動以結合公益為出發點，民眾憑3～5月發票即可參與，每一項目一張，所有發票將捐贈弱勢團體將每個人的小愛轉化成實質幫助的力量。讓大朋友小朋友在參與基本健檢、中醫義診、肩頸按摩、美髮義剪、美甲彩繪、兒童氣墊樂園、夢幻泡泡秀等多樣性活動的同時也可以一起做公益。