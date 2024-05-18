苗栗縣頭屋鄉國道1號交流道，目前已成為苗栗市、造橋鄉、後龍鎮等地區南北車行重要出入口，連帶造成聯結交流道的台13線交通負荷，在交通尖峰時間經常出現壅塞現象，頭屋鄉長徐鑫榮與團隊研擬將中正街打通以連接頭屋外環道，可有效抒解台13線交通負荷，縣府已同意納入重大建設計畫，目前已將計畫正式公告展覽1個月，以吸納各方意見作為修改參考。

頭屋鄉公所提案將中正街後段打通銜接外環道，以抒解台13線往頭屋交流道交通壓力。（謝明俊攝）

苗栗縣國道1號頭屋交流道於2013年通車後，包括造橋鄉、頭屋鄉、後龍鎮及苗栗市地區民眾，多以此交流道出入南北向，近年來更因車流增加，造成台13線頭屋市區路段尖峰時刻車流壅塞，為降低該路段的交通衝擊，提供替代道路分流，頭屋鄉公所規劃中正街計畫道路暨延伸工程，也就是由中正街直接打通銜接頭屋外環道，以達到紓解地區車流的目的，這項計畫也已納入苗栗縣府重大建設計畫，併辦理本次都市計畫變更。

頭屋鄉公所提案將公所前中正街打通銜接外環道，以抒解台13線往頭屋交流道交通壓力。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

這項工程計畫變更位置，位於頭屋都市計畫區西側邊界，沿後龍溪支流沙河溪邊，予以打通貫穿後，將有助於分流抒解台13線道路車流過多壓力。

苗栗縣政府依規定從5月7日辦理公開展覽共30天，任何公民或團體得於公開展覽期間內，以書面載明姓名、地址，向縣府提出意見，後續將由縣府都市計畫委員會逐案審慎研析處理情形，再提內政部都市計畫委員會審議。公開展覽期間說明會訂於5月20日下午2時，在於頭屋鄉公所3樓會議室召開，歡迎鄉親踴躍參加。