3公尺的巨浪十分壯觀。（麗寶樂園提供）

夏天就是玩水的季節。全台最大水樂園「馬拉灣」今（18日）開園，營運開放至10月20日，其中大型露天造浪池「大海嘯」、搭配振奮人心「凍凍嘿」口號，召喚高達3公尺的超級巨浪，酷涼的浪花一波波，還有「人體龍舟賽」接續登場，可讓遊客們嗨玩整個夏天。

馬拉灣營運開放至10月20日。（麗寶樂園提供）

馬拉灣每年都吸引滿滿人潮。（麗寶樂園提供）

今開園就吸引許多大小朋友全家同樂，有從台南來的陳小妹一家天一亮就出門，還有剛考完段考的學生揪團一起玩。馬拉灣內的設施多元，包括自由落體快感的高速滑水道「急速勇士」、大小朋友都愛的「阿酋彎」、還有超Chill又放鬆的人氣設施「漂漂河」，10多項全齡化的玩水設施都可滿足大小朋友。

今年以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍經典三原色的配色，設計多個台味打卡點、裝置藝術，在端午節連假也將舉辦「人體龍舟賽」，暑假期間也將舉辦多場台式趣味活動可參加。開園首波優惠至6月10日，加入麗寶樂園渡假區會員，雙人只要999元。