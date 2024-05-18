俄羅斯總統普丁16、17日帶著央行行長、財政部長和經濟顧問等一行人訪問北京，但由於空間不足，財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）只好和許多記者搭乘媒體巴士。
《新聞週刊》報導，希魯阿諾夫被迫與陪同普丁及其代表團的記者同行，而與部長同行的親俄記者之一扎魯賓（Pavel Aleksandrovich Zarubin）在個人社群平台上曬影片說：「從組織的角度來看，大規模訪問非常困難，任何事都可能發生。」雖然一些記者將這次經歷描述為「驚喜」，但從影片中可看見，希魯阿諾夫露出禮貌而不失尷尬的笑容，說自己完全不在意。
普丁在出發前對記者發表談話，說自己與中國大陸國家主席習近平的討論是「實質性的」，並指出兩人和其他官員「從早到晚幾乎一整天」。
這次訪問是普丁展開第五個任期以來的首次國際訪問，正值烏克蘭戰爭超過兩年之際，華盛頓警告，北京不能「魚與熊掌兼得」，在加強與西方的關係的同時，又擁抱長期以來身為歐洲安全最大威脅的莫斯科。
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