俄羅斯總統普丁16、17日帶著央行行長、財政部長和經濟顧問等一行人訪問北京，但由於空間不足，財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）只好和許多記者搭乘媒體巴士。

《新聞週刊》報導，希魯阿諾夫被迫與陪同普丁及其代表團的記者同行，而與部長同行的親俄記者之一扎魯賓（Pavel Aleksandrovich Zarubin）在個人社群平台上曬影片說：「從組織的角度來看，大規模訪問非常困難，任何事都可能發生。」雖然一些記者將這次經歷描述為「驚喜」，但從影片中可看見，希魯阿諾夫露出禮貌而不失尷尬的笑容，說自己完全不在意。

Russian finance minister had to sit on the bus with journalists during Putin's visit to China. There was no space for him among the Russian delegation.



He said he "didn't care." Pro-Kremlin journalists who were there, wrote that it was a "surprise" for the minister.



That… https://t.co/FcvwG6WwkE pic.twitter.com/9dzjwF8Oap — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 16, 2024

普丁在出發前對記者發表談話，說自己與中國大陸國家主席習近平的討論是「實質性的」，並指出兩人和其他官員「從早到晚幾乎一整天」。

這次訪問是普丁展開第五個任期以來的首次國際訪問，正值烏克蘭戰爭超過兩年之際，華盛頓警告，北京不能「魚與熊掌兼得」，在加強與西方的關係的同時，又擁抱長期以來身為歐洲安全最大威脅的莫斯科。