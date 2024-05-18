新竹縣縣定古蹟關西分駐所完成在1、2期修復工程後，第3期客委會不補助經費，縣府轉向文化部爭取4500萬元辦理，18日由縣長楊文科、文化部文化資產局長陳濟民等人熱鬧開工，預定明年8月完成。楊文科希望文化部能儘速補助第4期2千萬元工程，將「關西文化大客廳」打造完成，串連關西太和宮等文化資產，帶動在地文化與觀光產發展。

關西分駐所是日據時期興建，有分駐所辦公廳舍、所長宿舍及員警宿舍，是新竹縣內唯一保留完整的警察聚落，2009年指定為縣定古蹟，第1、2期所長宿舍和四連棟員警宿舍在2020年完工，縣府向客委會爭取第3期工程都被打回票。

楊文科說，關西分駐所在1、2期工程完成後，縣府希望儘速進行第3期修復工程，讓以關西分駐所為中心的「關西大客廳」，串連關西中正路老街、太宮宮、台灣紅茶公司、東安古橋及羅家書屋等古蹟，這些都是關西最具有文化價值的地方。

楊文科說，第3期遲遲沒有消息，客委會就是不補助經費，前鎮代會主席詹玉珠遇到他都說「怎麼辦！」雖然蔡英文總統常來關西，但縣府就是拿不到錢，他為此去拜會文化部長李永得和文化資產局長陳濟民，「一講就懂」，感謝文化部補助第3期經費，第4期2千萬元經費希望文化部能補助。

陳濟民說，關西分駐所是具有歷史意義的建築，整修後可做為關西鎮對外旅遊的核心場域，1、2期工程由客委會協助完成，3期由文化部接續，整個園區整合規畫搭配小鎮的人文景點，一定能串連出極具魅力的小鎮，吸引外地遊客造訪，同時凝聚地方的認同，第4期修復工程文化部會盡力協助完成。

文化局長章宗耀表示，第3期工程為修復辦公廳舍及員警眷屬宿舍2棟古蹟本體建築，預定明年8月竣工，預定作為關西旅遊資訊站，而員警眷屬宿舍則規畫作為店鋪，第4期為周圍環境改善、公共廁所、無障礙及友善設施等，已提出計畫向文化部爭取補助。