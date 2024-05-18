北峰俊秀百年榮光，感「蟹」有您揭幕儀式。（教育局提供）

新北市汐止北峰國小今（18）日舉行100周年校慶慶祝典禮，市長侯友宜到場祝賀。學校以「北峰俊秀．百年榮光」為主題慶祝百周年校慶，邀請歷屆校友、地方耆老以及社區民眾共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

侯友宜表示，北峰國小創立於1924年，學校歷史悠久且經歷多位校長努力，打造健康、創新、在地關懷與全球視野的永續環境教育典範學校，結合良好的生態環境，提供多元的學習課程與場域。

侯友宜說，近年市府補助學校約2500萬元，包含附設幼兒園增班工程、體育館汙水納管工程、班班有冷氣、並更新課桌椅及改善相關設備等，全力支援學校校務運作。

教育局表示，北峰國小是教育部體育績優學校，學校重視游泳課程，培養活力無限、「泳」往直前的健康兒童。2017年曾獲體育署校本課程標竿學校表揚，在輕艇競賽屢獲佳績。

2019至2021年間，北峰國小分別榮獲全國輕艇競速錦標賽國小男女童雙料冠軍、全國輕艇水球錦標賽第四名、全國青年盃輕艇水球錦標賽榮獲小學組第五名等；學校除了在運動方面表現亮眼外，也積極推動科技教育，2023年更是勇奪POWER TECH 機器人比賽全國新秀獎。

北峰國小校長劉國華指出，此次百周年校慶規劃一系列活動包含「聖火巡禮」、「河岸路跑」、「星光晚會」、「汐止珍貴文物展」等，還特別迎接珍貴文物入藏校史館，讓學生瞭解早期農業時代求學的艱辛，進而能勤學向上。

劉國華說，希望透過校慶活動，讓師生共同見證北峰承先啟後，邁向新的一百年，展現創新教育理念及百年校慶的意義與歷史價值。

北峰國小校友、現為職棒選手吳念庭表示，非常感恩在學期間得到師長啟蒙，找到人生志趣與目標，很開心在北峰國小有許多甜美的回憶，祝福最愛的北峰國小百歲生日快樂。