為了慶祝佛誕節，法鼓山及靈鷲山等佛教團體於今（18）日分別在法鼓山世界佛教教育園區、新北大都會公園舉辦相關活動，以園遊會、市集的方式，推廣惜福、永續的理念。

法鼓山的「朝山．浴佛．禮觀音」活動從今起連續2天在金山教育園區舉辦，「朝山」是佛教常見的禮佛儀式，信眾由山下至山上，沿著山道三步一跪，藉由頂禮大地，感恩大地孕育一切萬物；「浴佛」則是藉香湯灌沐佛太子像儀程，清淨自己的身口意三業，達到心靈淨化。

除了宗教儀式外，現場也舉辦園遊會，有親子手作攤位及多項禪悅遊戲，並提供近百種豐富美味的蔬食茶點，讓大小朋友寓教於樂；此外也邀請了在地國小、社會大學及法鼓山合唱團表演節目，讓大家在週末有一場清淨身心靈的全方位饗宴。

靈鷲山的「2024惜惜地球永續親子趴」則是在新北市大都會公園舉行，以「惜」字為核心，規畫「親子友善市集」、「響應永續行動」、「親子舞台活動」三大形式活動。現場除了有友善農產品、漂書交換、生態瓶DIY等超過70攤特色商家，為推廣愛環保地球的理念

民政局長林耀長表示，靈鷲山為推廣永續行動與理念，2023年開始參與慈心基金會植樹計畫，透過活動募集民眾愛心，至今已種下逾萬棵當地原生樹苗，為愛地球種出新未來、新希望。