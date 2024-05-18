藍白昨拚國會改革法案3讀，遭綠營指控是「黑箱」，對此，民眾黨立委黃國昌今表示，所有條文都上傳立法院網站，會議過程、協商過程也是，誰說昨天的審議是黑箱？反倒是民進黨立委無視放在桌上的條文，利用霸佔麥克風散布假消息稱「不知道在討論什麼」。

黃國昌說，有關議場討論的部分，因為民進黨立委把簽滿發言順序，所以即便他昨天在議場有很多話想說，但沒機會發言，否則就在議場開直播，跟所有網友清楚解釋，現場到底在做什麼。

「誰說昨天審議是黑箱？」黃國昌表示，民眾黨公布第一波國會改革法案，有召開記者會，所有的條文都亮出來，還上傳立法院網站。

黃國昌表示，委員會有沒有討論、審查？有，都有詢答，也有討論，但在現場所面臨到的是，一群根本不想討論的民進黨立委，民進黨花最多時間的是提散會動議。

黃國昌說，針對國會改革，有開公聽會，也有進行朝野協商，但他深刻感受到，民進黨只想拖延不想討論，「我第一次看到，有立委到協商現場，拿現行條文跟協商條文，在現場詢問修了什麼東西，他作為協商代表之一非常震驚，民進黨的協商代表，協商前竟然連條文都沒看過，這是立委該有的表現嗎？

黃國昌表示，如果裝睡，就永遠叫不醒，條文放在面前，還說是黑箱，夫復何言？他強調，立法院IVOD點進去，就有所有版本、會議過程、協商過程，所以當有人指控黑箱，他真的不了解黑箱在哪？

黃國昌說，昨晚民進黨立委一直在場內叫囂，他身為立委，最重要的工作是在議場裡面清楚地知道在討論什麼、修正什麼，但民進黨立委說「我們都不知道在討論什麼」，並利用優先登記，佔著麥克風、散布假消息，稱不知道在討論什麼條文，但修正條文不就放在委員桌上嗎？他痛批，民進黨推派出來的立委，素質堪虞。