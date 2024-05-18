宋偉恩拍大愛劇《血拾人生》落髮後感覺像重生。（大愛提供）

29歲演員宋偉恩為大愛醫療紀實劇《血拾人生》，獻出首次剃光頭，劇中他飾演血癌患者朱頤，為了如實呈現治療過程的樣貌，進入演藝圈以來，第一次在鏡頭前拍攝剃光頭，他說心情衝擊強烈，因為不確定會變成什麼樣子，「很緊張，因為一切都是未知，會有一點害怕跟恐懼。」不過拍完戲之後還滿舒服，前一晚他也特別在臉書分享自己「帶髮」的照片，寫下「紀念著此時此刻的自己」。

第一次跟導演及製作人見面時就確定，朱頤這個角色「必須走到這一步」，宋偉恩說從來沒有想過要戴頭套，一來是對角色的尊重，二來是戴頭套會有很多戲劇動作被制約太，「跟光頭相處也是這個角色的一部份，也算是對表演的堅持。」

角色朱頤的生命經驗就發生在5、6年前，故事很貼近生活很寫實，宋偉恩說在詮釋角色時背負著很大的責任，「覺得自己在做非常正確，對這個社會、對這個世界是有非常大幫助的事情。」他第一次接拍真人真事改編劇，內心非常充實。

他認為生命在這段時間遇到了《血拾人生》的劇本跟角色很有成就感，也在臉書寫下感想「對於好多好多事情都有了新的想法與不同的觀點，包括表演、生命與生活，有時候，一不小心就會開始懷疑，住在這個身體裡的是否是一直以為的那個自己，很微妙的感覺，卻也是自在、舒服的。」

大愛劇《血拾人生》由宋偉恩、魏蔓、庹宗華、張睿家、黃薇渟、李維維等高顏質及硬底子演員合作演出，劇情描述罹患血癌的陽光青年朱頤，骨髓移植後成立「血。拾人生」網站，聚集了一群年齡相仿的癌友，因為捐贈者的造「血」幹細胞而重「拾」人生，彼此互相加油打氣，分享治療和移植後的真實人生故事。