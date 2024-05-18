國民黨主席朱立倫（左）頒發聘書給張嘉郡（右）。（周麗蘭攝）

立委張嘉郡18日接任國民黨雲林縣黨部主委，就職典禮冠蓋雲集。（周麗蘭攝）

國民黨不分區立委張嘉郡18日接任雲林縣黨部主委，她表示從沒有想過會當縣黨部主委，歡喜接下任務目標是讓資深的忠貞黨員能與新黨員連結，變得更現代化；她也期許自己當猛虎縣長張麗善的翅膀，使她施政如虎添翼。

國民黨主席朱立倫18日到雲林縣黨部為張嘉郡布達，雲林縣長張麗善、立委許宇甄（也是前縣黨部主委）、丁學忠、縣議會議長黃凱、縣議員李明哲、林岳璋、林深、張維心、吳 蕙蘭、黃勝志、王秋足、斗六市長林聖爵、虎尾鎮長林嘉弘、土庫鎮長陳特凱等人出席致賀。

朱立倫說，張嘉郡最大的資產就是雲林縣有很多好朋友，她一定能把黨務越做越好，與縣政府、議會、鄉鎮市長、代表會、村里長都結合在一起，將來每一次選舉都展現國民黨的團結與決心，戰贏所有重要的選舉，這是黨務工作最重要的。

張麗善表致詞示，各縣市都是立委接任縣黨部主委，朱主席的用意是結合黨意與民意，她也一定會當張嘉郡最大後盾，她要特別拜託大家1人拉10人入黨，讓國民黨開枝散葉，特別是理性、正面、積極的年輕人。

張嘉郡先向歷任的主委包括陳瑞雄、許宇甄、林文瑞致謝，感謝他們打下好基礎。她表示，從來沒想過有一天會擔任主委，會接下這個任務是看到這是一個連結忠貞黨員、資深黨員與新黨員的樞紐，讓黨員更現代化、更理解黨的改造方向，她有責任去做這件事，也希望把她做事的動力分享給大家。

她表示，南丁格爾是一個受過高教育的女性，原本可以在倫敦過著快樂的生活，但她到了東歐戰地前線，幫助受傷的軍人，她也是這種心情，她熱在工作，希望可以為雲林做一點事情。

張嘉郡說，自己有很長一段時間沒有擔任公職，這一次回到這個公共事務，全力以赴，主要是受到縣長張麗善的感召，她為雲林努力、付出就像隻猛虎，從她身上看到雲林縣有無限的希望，期許自己當她翅膀，助她一臂之力，使她施政如虎添翼完成夢想。

她也表示，過去大家都說民進黨有「1450」（網軍），國民黨未來需要很多講真話的1450，未來會開課教導大家製作短影音，能在網路世界把真正的想法講出來。