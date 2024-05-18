立法委員林岱樺邀與經濟部水利署長賴建信等一行人騎車行經天池路，體驗鄉親不便之處。（洪靖宜攝）

大寮區義仁里、昭明里等里鄉親為參加自來水公司活動、領白米，需騎著機車行經蜿蜒的天池路，居民掛起布條陳情布條，希望能就近辦理，回饋金也不要僅只限於水資源保育有關建設。立法委員林岱樺與經濟部水利署長賴建信，還有在地里長等一行人，18日上午騎著機車實地勘察，賴建信說，會將地方心聲帶回與新部長報告，林岱樺也已提案修法。

依據自來水法等規定，居住在水資源保護區的居民可依比例享有回饋，各地也會辦理水資源保育活動，不過大寮區義仁里長許明得、昭明里長張簡助昇指，每次活動都辦在鳳山水庫中，許多長輩為了領2包白米，參加活動，就得騎著機車，行經天池路，道路彎曲，會車不易，沿途沒有監視器，其實相當危險，建議應該在人口集中的各里庄頭舉辦即可。

另外，回饋鄉里的經費限定使用於與水資源保育有關的地方公共建設，但其實地方許多建設如活動中心等仍須改建，盼能讓資源的有效利用。

地方也盼回饋經費不要僅限定使用於與水資源保育有關的地方公共建設上。（洪靖宜攝）

立法委員林岱樺於18日上午與經濟部水利署長賴建信，以及在地里長、里民一行人，騎著機車前往高雄鳳山水庫，體驗鄉親前往會場時的風險，鄉親也在現場掛起「我不要冒生命危險領百米」、「回饋金用在刀口上」等紅布條。

林岱樺表示，回饋金額不需要增加，但項目應該要更符合人民需求，活動辦理的條件也更應該要考量維護鄉親參與活動安全。高雄市議員黃天煌也希望補助項目能放寬，盼水利署能聽到地方意見。

賴建信說，因根據自來水法等規定，會將地方心聲帶回與新任部長報告，林岱樺也已提案修法，將進一步研議。