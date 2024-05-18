大寮區義仁里、昭明里等里鄉親為參加自來水公司活動、領白米，需騎著機車行經蜿蜒的天池路，居民掛起布條陳情布條，希望能就近辦理，回饋金也不要僅只限於水資源保育有關建設。立法委員林岱樺與經濟部水利署長賴建信，還有在地里長等一行人，18日上午騎著機車實地勘察，賴建信說，會將地方心聲帶回與新部長報告，林岱樺也已提案修法。
依據自來水法等規定，居住在水資源保護區的居民可依比例享有回饋，各地也會辦理水資源保育活動，不過大寮區義仁里長許明得、昭明里長張簡助昇指，每次活動都辦在鳳山水庫中，許多長輩為了領2包白米，參加活動，就得騎著機車，行經天池路，道路彎曲，會車不易，沿途沒有監視器，其實相當危險，建議應該在人口集中的各里庄頭舉辦即可。
另外，回饋鄉里的經費限定使用於與水資源保育有關的地方公共建設，但其實地方許多建設如活動中心等仍須改建，盼能讓資源的有效利用。
立法委員林岱樺於18日上午與經濟部水利署長賴建信，以及在地里長、里民一行人，騎著機車前往高雄鳳山水庫，體驗鄉親前往會場時的風險，鄉親也在現場掛起「我不要冒生命危險領百米」、「回饋金用在刀口上」等紅布條。
林岱樺表示，回饋金額不需要增加，但項目應該要更符合人民需求，活動辦理的條件也更應該要考量維護鄉親參與活動安全。高雄市議員黃天煌也希望補助項目能放寬，盼水利署能聽到地方意見。
賴建信說，因根據自來水法等規定，會將地方心聲帶回與新任部長報告，林岱樺也已提案修法，將進一步研議。
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