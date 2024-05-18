民眾黨明將號召群眾至民進黨中央黨部外，參與「519草根決心行動」。台灣民眾黨今（18）日舉辦行前記者會，民眾黨立委黃國昌表示，回顧後發現，蔡英文總統有非常多支票沒有兌現，因此要號召大家明天在民進黨部前發出怒吼，他並透露，希望透過這個行動，啟動台灣三波民主改革。

黃國昌今表示，回顧蔡英文總統在2016年的就職演說，很遺憾地發現有非常多的支票根本沒有兌現，從憲政改革、國會改革、媒體改革到司法改革，以及一般老百姓基層關心的民生經濟問題，年輕的世代面對的低薪資、高物價、高房價，看不見未來，在過去這8年沒有減緩，而是越來越高房價、貧富差距。面對這樣的狀況，要號召所有的朋友明天可以齊聚在北平東路、民進黨中央黨部前，發出我們的怒吼。

黃國昌同時向準總統賴清德喊話，希望他不要跟蔡英文一樣背棄過去的承諾，對於下個階段台灣更深化的民主、要不要廢監院，都必須要給大家一個非常清楚的說明及交代。而明天的活動，希望透過草根群眾的決心行動，來啟動台灣的三波民主改革，民眾黨立院黨團8位委員，也都簽署、希望召開修憲委員會，提出具體訴求，包括從五權分立改成三權分立、廢除監察院；行政院長必須要得到立法院的同意，還有非常重要的18歲的公民權，這個修憲案的提案，我們已經完成了草擬，希望可以尋求跨黨派立委的支持共同來推動。

民眾黨秘書長周榆修則表示，519民眾作主的活動，是新一波民眾黨面對台灣人民莊嚴的承諾。8年過去了，能看到大部分政府所做的都是芭樂票。面對昨天國會亂象，他也說，自己感慨萬千，「民進黨不是我熟悉的民進黨，這一刻我看到民進黨是最熟悉的陌生人」。

周榆修提到，他和柯文哲、蔡英文見面時，蔡也說團結國家是執政黨的要務。因此公開質問賴清德，昨天民進黨在立法院的狀況，是公平正義、福國利民嗎？民進黨說要放下朝野對抗，難道是只有在過半的時候，大家要團結在你的麾下？整個新國會新民意的狀態已經是呈現一個新的局面，難道民進黨適應不良嗎？請問賴清德，柯建銘總召的所有決定你都要背書嗎？那他只能敬告民進黨，這樣永無寧日。

民眾黨立委黃珊珊也說，今天非常沉痛地在這呼籲所有相信改革的民眾，希望大家在明天能夠一起站出來，我們希望新政府兌現民進黨政府執政8年以來的承諾而已，只是要求兌現對人民的承諾而已有這麼難嗎？把所有問題推到「毀憲亂政」，但從不面對自己對人民承諾的跳票，所以519這一天，其實只是站出來告訴即將上任的賴清德，民進黨對於人民的承諾，必須要在賴清德的任內做個了結。

民眾黨議員陳世軒則說，國會改革是去年台灣民眾黨不分區立委們還有總統參選人柯文哲所提出來的政見，昨天在立法院，8位民眾黨立委在做的就是在履行我們的承諾，這也是替民進黨完成他們當初答應國人但是卻跳票的改革法案。昨天晚上賴清德準總統深夜發文，說期待國會朝野回歸理性討論，他要問賴清德，昨天民進黨委員的表現就他所說的理性？昨天在立法院的行徑，就是民進黨的論述嗎？「你們的論述沒有輸，因為毫無論述！」

陳世軒呼籲，明天519，各位好朋友，讓我們站上北平東路走上改革之路，我們用草根的決心喚醒執政的覺醒；民眾黨發言人吳怡萱最後也做出宣導與提醒，包含活動會場附近有學校，明天是會考，請經過周邊時能保持安靜；歡迎帶芭樂共襄盛舉，但請勿拿來丟擲；請保留一線車道讓車輛通行；另外還包含建議自備飲用水、請勿攜帶發送汽笛與任何旗幟等可能影響活動秩序的物品、勿隨意丟棄垃圾等。