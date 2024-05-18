日前有網友發現超商的統一豆漿貴了5元，悄悄從20元漲到25元，一票民眾直呼太誇張。一名女網友16日去全聯採買，看到同款豆漿標價為15元，二話不說把現貨全掃光，購物籃裝滿整箱豆漿，沒想到結帳1瓶竟然只要13元，等於是超商的半價，讓她又驚又喜。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文分享好康，16日在全聯看到統一豆漿標價為15元，架上商品齊全，當場把它掃光，原PO貼出照片，購物籃裝了整箱的豆漿，共有10瓶，結果結帳1瓶只要13元超驚喜，她不忘抱怨「超商漲到25元太誇張了！」

優惠訊息曝光掀起熱議，許多網友直呼在全聯買真的很便宜，如果有看到都會掃貨，「我今天買也是13元，直接扛10瓶」、「前幾天買15元，雖然沒有特價，但還是很便宜。」

也有網友哀號，每次去全聯都買不到，架上空蕩蕩。另有豆漿愛好者抱怨，每天早上都會在超商買1瓶豆漿，「漲到25元後，每個月要多花150元。」