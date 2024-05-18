報導引述該文件顯示，智慧網聯汽車、互惠基金及生物醫藥三個領域，被列為首批「普通數據」類別，這些類別對資料傳輸的監管最少。在為期一年的試點計劃中，Tesla上海工廠所在的上海自貿試驗區臨港新片區註冊的企業可以將清單上的資料轉移到海外，而無需接受進一步的安全評估。

上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會已確認相關資訊，並於17日在其官方網站上宣布該計畫，新公布的數據傳輸規則將立即生效。