香港信報報導，加拿大對中國汽車徵收約6％的關稅，被問及是否需要與美國關稅稅率看齊時，伍鳳儀指出，當局正在非常仔細地研究這個問題，政府正與美國官員討論這項政策，並強調加拿大當局絕對會考慮這一點。

伍鳳儀指出，加拿大主要著眼於在國內生產電動汽車，政府與本田汽車和福士汽車等汽車製造商簽署在安大略省生產電動汽車、電池或零組件的協議。