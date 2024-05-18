台灣光罩執行長今病逝 生前投資苗縣首所公辦民營森林小學
微軟執行長下周出訪東南亞 聚焦人工智慧合作
《半導體》業外創高填本業虧損 台灣光罩Q1獲利飆次高
#波若威 #台灣光罩 #執行長 #吳國精 #辭世
透過【Google新聞追蹤中時新聞網