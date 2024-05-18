台灣光罩執行長吳國精辭世 16:092024/05/18 工商 張珈睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣光罩(2338)於18日接獲家屬通知，執行長吳國精辭世，享壽75歲；過去曾任工研院財務室主任，於臺灣科技界人脈甚廣，並於1988年創辦波若威(3163)科技，為跨入光通訊領域先驅。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣光罩執行長今病逝 生前投資苗縣首所公辦民營森林小學 微軟執行長下周出訪東南亞 聚焦人工智慧合作 《半導體》業外創高填本業虧損 台灣光罩Q1獲利飆次高 #波若威 #台灣光罩 #執行長 #吳國精 #辭世 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 幣安前執行長趙長鵬認洗錢 法官輕判4個月監禁 13:202024/05/01 國際 新好萊塢電影教父辭世 曾提攜馬丁史柯西斯 18:122024/05/12 娛樂 估價師全聯會理事長改選 宏大不動產估價師事務所執行長郭國任蟬聯 20:052024/04/15 財經 DAMIANI執行長Jerome Favier獨家專訪 預告台灣開5家店 18:002024/05/03 生活 股價飆 美企執行長去年薪酬水漲船高 23:402024/05/21 財經 摩根大通執行長鬆口退休時機 12:432024/05/21 財經 泰雅族口述傳統保存者楊忠義辭世 苗栗縣政府頒贈褒揚狀 13:412024/04/26 生活 李顯龍染流感失約蘋果執行長 消息稱庫克將見黃循財 17:002024/04/19 國際 嶺南畫派宗師歐豪年辭世 享耆壽90歲 18:142024/04/26 生活 巴菲特旗下跑鞋品牌Brooks 擬進軍中國市場 22:352024/05/06 財經 諾貝爾文學獎首位加拿大作家 艾莉絲孟若13日辭世 11:282024/05/15 生活 國寶級大師歐豪年辭世 管中閔曝合照悼：繼續瀟灑作畫 14:482024/04/27 生活 「嶺南畫派宗師」歐豪年陳屍自宅 「死因不明」檢方下令解剖 11:212024/05/14 社會 《國際產業》西班牙Tedam準備IPO 專注中東業務 11:382024/04/16 財經 嶺南畫派宗師歐豪年辭世 管中閔15字緬懷 見臉書1巧合落淚 19:442024/04/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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