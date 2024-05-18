苗栗縣山線立委邱鎮軍17日與綠營立委爆發多次衝突，成為綠委及綠媒攻擊焦點。（翻攝自邱鎮軍臉書粉專／謝明俊苗栗傳真）

由國民黨及民眾黨聯手提案國會改革法案，17日在立院引發大亂鬥，苗栗縣新選出的山線立委邱鎮軍從17日一早就為了保護同黨委員陳菁徽，以及保護立法院長韓國瑜順利進入主席台主持議程，與綠營立委爆發多次衝突，但邱鎮軍18日表示，將堅持國會改革理念，不會畏懼綠營的汙衊，將繼續為國會改革奮戰到底。

立法院17日為了藍白陣營立委聯手提案送出多項國會改革法案，期望能在院會通過三讀，結果招來民進黨立法院黨團橫加阻攔，從早上7點開始，就連續爆發4、5波嚴重推擠衝突，每波衝突現場都可見到苗栗縣新選出的山線立委邱鎮軍奮力維護國會尊嚴的身影。事後，邱鎮軍招來綠營立委及綠色媒體全力攻擊，抹黑邱鎮軍是殺手，並且從17日下午開始至18日，不停歇地持續攻擊謾罵邱鎮軍，連邱鎮軍個人臉書粉專都湧入上萬個留言，其中有不少綠營網軍側翼留言攻擊，但也有許多苗栗鄉親及藍營支持者留言替邱鎮軍加油打氣。

對於綠委及綠媒的改擊，邱鎮軍18日受訪時淡然以對，但他表示仍會堅持國會改革是讓中華民國維繫民主的唯一道路，因此，他會繼續打拼為國會改革及其它有利民生等議題法案在立院獲得通過。

據悉，邱鎮軍為了這次國會改革法案，從15日就持續留在立院守夜，爭取17日首波提案權，在連續2天嚴重睡眠不足的情況下，17日更面臨多波嚴重推擠衝突，院會結束後，原本報名參加18日搭軍機赴太平島宣誓中華民國領土主權的行動，邱鎮軍在不得已下退出，期待下次有機會再參加。