六甲西側外環南段道路經過六甲區及官田區，總長2.48公里，分三期開發，其中第三期因為遇到文化遺址，要通車還得再等等。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為了減少大車進入市區，台南市六甲外環道延伸工程歷經將近4年開闢，二期路段可望今年中通車，其銜接一期路段至市道165線，能使往返六甲市區與國道3號烏山頭交流道的交通更為便捷，並導引過境車流至外環道，紓解六甲市區車流。

六甲西側外環南段道路經過六甲區及官田區，總長2.48公里，分三期開發，第一期北起六甲中華路與和平街路口往南延伸，道路長度750公尺，已於2020年4月完工；第二期工程路段起點銜接一期工程終點處，往東銜接市道165線，道路長度約1.1公里；第三期工程西起銜接二期路段往東南方向至市道165線、市道171線的路口。

一期工程完成後，在進行後續工程時，遇到烏山頭遺址只好停擺，卻也讓地方怨聲載道，經過文資調查後，三期接近市道165線、市道171線路口的道路尾端下方確認在遺址範圍內，國土署南區都市基礎工程分署交由台南市政府工務局代辦，將採道路填高方式來避開下方遺址。

國土署南區都市基礎工程分署嘉義工務所表示，二期工程總經費約1.4億元、三期工程總經費約1.3億元，中央補助當中的8成費用，二期預計5月底、6月初竣工、通車，不過三期因遇到遺址，還得再等等。

市府工務局表示，三期尾端路段約30公尺，因遺址避免深挖，故採路基填高做處理，目前正在規畫設計中，等待文資處審核通過後，再行發包施工，預估要到今年底才有機會。

六甲區長陳啓榮說，目前台南只剩下幾個行政區沒有外環道，而六甲區是其中之一，因此居民們都很盼望這條外環道能盡早完工，減少大型車輛進入到市區，而且民眾要上國3也會比較快速、方便。