新竹縣政府去年計畫在湖口興建新竹縣生命紀念園區遭反對時，地方文史工作者在園區旁發現具有保存價值的波羅汶窯廠廢棄的「八卦窯」，申請文資身分，文化局列冊追蹤，未料，17日遭不明人士破壞，所有窯門疑遭怪手破壞，文化局漏夜到現場公告列為「暫定古蹟」，18日到派員與專家舉者到場了解毀損情形。

地方文史工作者郭台貴表示，17日下午4時許，志工發現八卦窯至少10個磚門遭大面積破壞，並有最長的窯頂被敲掉，通報文化局外，志工也陪同鍾姓窯主向警方報案，後詢問附近店家，得知16日上午11時許，有載怪手的拖板車從八卦窯出來。

周台貴說，曾姓窯主早年向曾姓地主租土地，好像土地已賣掉，向地政所查該土地已被設定，若真的賣掉，合理懷疑八卦窯被破壞，很有可能是新地主所為。

文化局長章宗耀表示，地方文史工作者向該局申請湖口波羅汶窯場列入指定古蹟、登錄歷史建築，專家學者審查結果列入追蹤，接獲通報後，馬上派員到現場，依暫定古蹟條件程序辦法規定，張貼公告將八卦窯列為「暫定古蹟」，若後續有破壞行為，依法將可究責。

根據磚窯廠後代鍾先生指出，磚窯廠成立於1960年代，約在1980年初期正式停產，興盛的20年間，提供許多就業機會，當時員工每天忙得沒有休息時間，天氣晴朗就必須勤加工作，對於磚窯廠年久失修、外觀毀損，感到相當惋惜。

文資專家廖倫光表示，八卦窯最早為歐美所發明，在日治時代從本傳入台灣，結合台灣傳統磚造結構，形成所謂連環窯或是蒸籠窯，過去在北台灣相當流行。研究台灣傳統古窯的專家鄧淑慧也指出，全盛時期台灣有超過800座八卦窯，如今僅剩約20座，真正進入文資登錄身分只有3座。