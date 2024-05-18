國中教育會考17日登場，高雄市今年共有2萬1074位考生，在高雄高中等21所考場、662間試場應試，今天上午場已完成社會、數學科考試，題型靈活讓考生印象深刻；上午場共計有163位考生缺考，共發生8件違規，其中有考生於答案卡上寫上名字，最重該科恐無法計分。

根據高雄考區統計，上午場應試結束後，社會、數學科考試都有163位考生缺考，其中以三民高中、新莊高中考場數量最多，上午場共發生8件考場違規，包含提早翻閱試本，經制止後停止5件、數學科攜帶量角器1件、嚼食口香糖1件、及在答案卡上寫名字1件。

根據試場規則，提早翻閱試本經制止後停止，可扣該科成績2點；數學科攜帶量角器嚼食口香糖、皆可扣1點；而在答案卡上顯示身分，依規則該科可不計分。高雄考區表示，違規狀況將經統計後，將報請中央會考試務會確認後，再進行最後裁處。

有應考學生受訪表示，今年社會科考題答題感覺，與過往考古題相似，以圖表、圖片的判斷題目較多，值得注意的是時事題較多，需要在平時多關注社會議題，無法從表面判斷得出答案，其中一題就在探討開放電動自行車的修法過程，就能考驗學生對法律知識與修法過程認知狀況。

數學科部分，考生認為選擇題部分相較以往考古題、模擬考都較簡單，但20題後題型就靈活，許多生活化題型如換算螢幕解析度、體重換算等，題目新穎有帶入健康教育等內涵，整體答題不難，但題目生活化且活潑，讓考生印象深刻。