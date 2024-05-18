根據衛福部統計，截至2022年底，全台65歲以上老人患有失智症者達30萬7931人、占比7.54％，但失智症的等級如何分辨，台中市維新醫院院長許景琦等人，利用美國阿爾茲海默氏症聯絡中心（NACC）20多年來蒐集的4萬多名案例作對照，發現「類澱粉」數值比能反映失智症等級，此研究於4月發表於國際期刊。

衛福部統計的全台30萬多名失智症患者中，包含12萬多名極輕度患者、18萬多人則為輕度以上患者，且80歲以上老人中每5人就有1名失智者。為更了解失智症相關情況，許景琦與中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及國立清華大學等單位共8名醫師、1名教授，利用NACC蒐集的4萬多名案例，對照神經精神盤點問卷進行對比研究。

許景琦指出，透過這些資料研究，他們發現「P－蛋白質／類澱粉42」與「T－蛋白質／類澱粉42」的數值比率，可直接反映失智病人的認知分級；2002年諾貝爾化學獎得主田中耕一曾於2018年發表關於阿茲海默症的研究報告，認為腦內類澱粉沉積與正子攝影的比較可達到診斷目的，這次他利用腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，也獲得一樣效果，且診斷費用較低、結果更正確。

許景琦等人的研究「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」論文，在今年4月獲刊登於國際分子科學期刊，他強調，此論文呈現的結果就是將來可以用數字為失智症座等級分辨。身為該論文第一作者，擔任台灣觀光醫療發展協會理事長的許景琦將於12月參加在巴黎舉行的科學論壇，並擔任（Scicon X）國際精神衛生及精神醫學會議裡同題目的主講人。

許景琦說，他已要求主辦單位能在會場懸掛台灣國旗，並播放台灣民謠《安平追想曲》，盼藉此紀念自己曾祖父過去在台南七股以扁擔挑鹽的生活，此要求獲巴黎主辦方認同與感動，並同意播放充滿台灣味的歌曲。