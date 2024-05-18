台東基督教醫院籌募台東縣首部正子儀到位，預計7月正式啟用。（蕭嘉蕙攝）

癌症為台灣十大死因之首，電腦斷層掃描儀、磁振造影儀、正子儀為常見高階影像檢查設備。台東縣長期「三缺一」，台東基督教醫院籌募首部正子儀到位，可測得0.3公分的病灶，並延攬專科人力成立核子醫學科。今（18）日舉行剪綵儀式，預計7月初正式啟用。

「這是台東縣第1台，也是台灣首部最新型號的正子儀」，東基核子醫學科主任張賴昇平指出，一般的正子儀可偵測到小於0.5公分的病灶，東基採用全新數位化正子儀，可測得0.3公分的病灶。

張賴昇平提到，1立方毫米（0.1公分）就有1億個腫瘤細胞，診斷越精準，就是希望除惡務盡。

東基「盼望樓」（癌症醫療大樓）2020年完工啟用後，放射治療等多次性癌症治療可以在地滿足，但超過半數病患就醫時已是第3、4期，需要更精準、有效率的診斷。

東基癌症中心副院長鄭鴻鈞醫師感慨，有些家庭支持系統薄弱、經濟能力不佳的病人到外縣市的檢查之路困難重重，甚有放棄檢查者，使治療計畫難以精確。

東基自2022年3月啟動正子儀購置計畫，受到各界熱情響應，集結了近1萬8300人次的愛心捐者支持，最後的經費缺額在台東市長陳銘風的引介下補齊，預計7月初即可提供正子掃描檢查服務，達到癌症診斷「完全在地化」。

張賴昇平說，需要做正子掃描檢查的台東病人不必到外縣市了，因為「我們就在你家隔壁」。