由小S（徐熙娣）、蔡康永主持，詹仁雄製作的《康熙來了》將滿20周年，今（18日）傳出3人都有意為節目合體、復出，詹仁雄更已向當時播出的中天電視遞交企劃書。對此，詹仁雄向《中國時報》確定節目將於中天電視台播出。

詹仁雄說，現階段的進度著重於節目細節，「主要還是要等蔡康永、小S比較確認，唯一確認的是會在中天播出，畢竟現在很多人都會在中天看《康熙》的精彩回顧」。

他說，節目名稱還沒想好要延續《康熙來了》亦或者是《康熙來了2》，或許之後可以徵選大家意見。詹仁雄指出，小S、蔡康永想要做些有別過去的不一樣內容，「型態上可能比較不一樣，會做多久、做什麼內容，目前都還不確定」。

詹仁雄也鬆口，進棚錄影時間大約會在暑假後，等小S陪將到國外唸書的大女兒安定好一切再正式錄製。他笑言，或許之後可以邀請小S的3個女兒到節目上爆料，「她女兒都很仙，很期待她們」。

相較詹仁雄，蔡康永、小S的態度都十分低調，蔡康永先是透過經紀人賴盛芳回應，「目前沒有這樣的計劃，飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開、就想太多了」。

被問到節目是否復出，小S透過經紀人表示還沒想到底要不要合體，並四兩撥千金的說：「那天跟詹哥見面只是想要討論胸貼有各種用法，當你畏光的時候，也可以貼在眼睛上」。中天電視表示，「對此消息電視台回覆確實有初步接觸，但細節尚未確定」。

據悉，蔡康永初步已經確認，但性格謹慎的他想等型態、集數等細節全部確定後才會鬆口他將接下主持棒，小S則以蔡康永為主，「康永哥要做，我一定會一起做」。