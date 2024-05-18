盛傳巴基斯坦將添購殲-10CE戰機

拮据的巴基斯坦在採購JF-17/「梟龍」和殲-10C戰機後，又向中國買了教練-15輕型戰鬥機，並一直希望，能在2029年以前擁有陸製殲-31隱形5代戰機。先前巴國向中方訂購了36架殲-10CE，其中20架已交付，16 架即將交付。如今傳出，伊斯蘭馬巴德將再訂購14 架，湊成50 架。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，長久以來，巴基斯坦一直採取先發制人的決策，與印度較勁，設法占取空優。2010年2月它組建了第一支JF-17中隊，而印度「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）則於2015年1月服役。如今巴國擁有約150架JF-17，而印度則打造了約 50架「光輝」戰機。

2015年時，印度簽約採購法製「飆風」（Rafale ）戰機，而巴基斯坦2021年則以採購殲-10CE回應，至於巴國首批第3批次JF-17C戰機也已在2023年 3 月服役。

殲-10C是殲-10的升級版，由渦扇-10B推力向量發動機驅動，而殲-10 CE是殲-10C的出口版，雷達覆蓋範圍較小，也有武器銷售限制，據說巴基斯坦還不能安裝霹靂-15空對空飛彈。巴基斯坦債務纏身，如今中國已成為它的主要國防供應商，而這在軍用航空領域最明顯。