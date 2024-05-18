行政院副院長鄭文燦18日出席立委郭昱晴桃園辦事處的開幕茶會，談到17日立法院國會改革法案衝突，他提到，若國會改革不需要討論就進行表決，這是民主政治非常不好的示範，應要講原則、道理，並維持立院品質。

鄭文燦表示，希望民主政治有充分的討論，能有不同的意見，公共討論是民主最可貴的價值，而不是用暴力解決，如果國會改革不用討論就進入表決，這不是改革，而是「反改革」，雖然每個政黨都有表達意見的權利，多數意見固然可主導議事，但需要按照制度來，不可迴避責任，要做民主最好的示範。

鄭文燦說，即便要通過的版本，不管是哪個政黨主導，都要把程序做好，這才是國會改革，國會改革若不用討論就盲目表決，人民也不知道表決什麼法案，是不好的示範 ，回到議場要講道理、原則並維持品質。

鄭文燦也說，總統應立法院邀請做國情報告，是憲法義務，憲法對於立委是否有對總統質詢權，並沒有即問即答的規定，需要未來再釐清，尋找最好的方式，總統賴清德表達會按照憲法規定到立法院發表國情咨文、報告，基本上憲法的規則仍要遵守，形式上立法院可以做更充分完整的討論、發揮應有的價值，行政院對立法院負責，立法委員有質詢權，行政官員有備詢的義務，這是憲法基本精神，這並沒有擴及總統。