520鋒面來襲開啟多雨模式？ 氣象署曝雨勢最猛時間 @ChinaTimes

今、明兩天周末假期東半部雲量偏多，有局部短暫陣雨，大台北也有零星飄雨機率；下周一（20日）華南附近鋒面逐漸建立，隨著鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加，環境轉不穩定，氣象專家賈新興表示，下周一傍晚將開啟雨天模式，其中周三、周四（22、23日）雨勢最大，台中以南可能出現大雷雨，從累積雨量預測圖可見半個台灣一片紫紅。

中央氣象署表示，今、明兩天東半部有局部短暫雨，大台北地區也有零星降雨機率，不過降雨範圍小、時間較短，大多時間仍可以見到陽光。

賈新興在臉書發文指出，下周一午後東半部及山區有局部短暫雨，傍晚前後受鋒面低壓帶影響，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東也有局部短暫雨，將持續至下周五；其中周三、周四台中以南有局部較大雷陣雨發生機率。

賈新興貼出累積雨量預測圖，下周一起水氣增加，周三、周四雨勢最明顯，中南部地區一片紅，尤其南部還出現一小塊紫紅色，提醒中南部民眾留意。

至於菲律賓東南方外海的熱帶系統，賈新興表示，今、明兩天熱帶性低氣壓生成機率偏低，可能要到25日左右才可能生成，應持續關注。