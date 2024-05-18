最近英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）公布一項有關嬰兒名字的數據，揭曉近年國內最受歡迎和不受歡迎的名字，其中哈利（Harry）首次跌出最受歡迎的前十名，其他失寵名還包括亨利（Henry）、梅根（Meghan）和阿奇（Archie）。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，哈利是自 1904 年以來，一直躋身前一百名的少數幾個名字之一，自2004年以來，哈利一直穩居前十名，然而最新數據顯示，哈利這個名字於2022年失寵了，排名第15。

諾亞 （Noah ) 在 2021 年取代奧利弗 （Oliver） 後，連續第二年成為最受男孩歡迎的名字，目前奧利弗已經 （Oliver） 排在穆罕默德 （Muhammad）和喬治 （George）之後，位居第四。

Olivia and Noah remain the most popular baby names in England and Wales in 2022, according to the latest ONS data. | ITV National News https://t.co/iTJhpALgVT — ITV News (@itvnews) May 17, 2024

西奧多（Theodore）、西奧（Theo）和佛萊迪（Freddie）是前10 名男孩名字中的三個新成員，取代了哈利（Harry）、阿奇（Archie）和亨利（Henry）。

另外，女孩名字方面，奧莉維亞（Olivia）自2016年以來一直是最受歡迎的女孩名字，阿米莉亞（ Amelia）和艾拉（Isla）自2021年以來排名第二和第三位不變，唯一新進入前十大女孩熱門名的是伊莎貝拉（ Isabella）。

而梅根（Megan）這個名字，在哈利王子與梅根訂婚後，受歡迎程度最初雖有所提升，但如今已經下降了83%，從101 個減少到17 個。