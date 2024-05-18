國史館今日舉行上半年新書發表暨座談會，特別邀請台灣大學歷史系陳翠蓮教授、台灣基督長老教會歷史檔案館盧啟明主任、台北醫學大學通識教育中心張國城教授及國史館退休纂修簡笙簧4位專家學者與會座談，國史館長陳儀深致詞時表示，很多國人面對這兩天的國會亂象都憂心忡忡，但相信民主的危機應該有民主的機制來解除，沒有人故意把社會弄亂、沒有人故意摧毀台灣得來不易的民主。

陳儀深指出，閱讀歷史、回顧過去，看正面也要看反面、看反面也要看正面，他也呼籲藍綠雙方的領導階層，回頭看看過去曾經共同完成了哪些重要的事，過去的合作是如何達成？而不是只看到互相指責、互相破壞的一面。這是今天一群關心歷史、疼愛台灣的人聚集在這裡，藉著新書發表會所表達的微弱呼聲。

陳儀深也分享，後天就是520，原本他以為任期結束，這是一場告別，不過前幾天突然被發布續任館長，下周一就要進去府宣誓就職，所以他必須調整心情，以「重新出發」的感覺來和大家見面。

陳儀深指出，這幾年國史館出版的史料彙編或舉辦的學術討論會，除了攸關轉型正義的228或白恐政治案件，著重探討了威權體制如何鬆動、也就是台灣民主化的過程，不斷出現的事實是海外台灣人運動所扮演的重要角色。

陳儀深提到，雖然他十幾年前在中研院近史所已經出版過兩大冊的《海外台獨運動相關人物口述史》，但是近幾年因緣轉變，有機會訪問到以前訪不到的、或是訪到但沒授權的，由國史館出版的這本書得到補充，特別是解嚴後那幾年的闖關回台，王康陸、郭正光、陳榮芳他們如何從香港偷渡，在台南的哪裡上岸，回來以後如何現身、被捕或押解出境，將來會是拍成電影的好題材。

他說，還有海外同鄉回台之後投入選舉政治成功的，包括蔡同榮、今天在場的陳唐山、許添財，擔任政務官的如李界木、楊黃美幸等等，都是值得研究的

案例。

另外，他也提到，義光教會口述史的部分，由於特殊的緣分在去年1月他和幾個修纂處同仁一起去台東太麻里鄉，訪問到牧師娘高李麗珍和她的女兒、以及女婿戴明雄牧師，是很好的開始，他很慶幸能很有效率地訪問到陳福住以下的歷任牧師，是1980年代以至21世紀台灣人權史、政治史的縮影，長老教會在台灣的發展淵遠流長，它立基於基督信仰如何涉入台灣社會的改革，與台灣人一起受難、一起抵抗。

再來，有關美國與台灣關係的檔案，是理解台灣政治發展、包括對外關係史的重中之重，記得教授陳翠蓮在2、3年前國史館的諮詢會議上，就有建議國史館如何運用資源去把美國國家檔案局（NARA）的美台關係檔案弄回來，我們限於人力物力，從去年 12 月出版兩冊的檔案選輯，現在出版第三、第四冊檔案選輯，這方面的檔案數量浩如煙海，目前選擇的角度、範圍仍然有限，接下來會繼續努力。

他說，國史館只不過是這個過程中的一根小螺絲釘。從歷史的眼光來看，雖然有過去威權時代以來的壓迫與反抗、甚至鬥爭與犧牲，但是至少從前副總統李登輝繼任為總統以來的改革過程看，藍綠政黨也有很多合作完成的美事，包括資深民代的退職、國會全面改選、總統直選、97修憲等等所確立的憲政體制，大多是「絕對多數」才能完成的。

陳儀深強調，無法說這是100％誰的功勞，而是一個有衝撞有退讓、很像是雙人舞的過程，最近以來尤其是這兩天立法院的亂象，他知道很多國人都憂心忡忡，但相信民主的危機應該有民主的機制來解除，沒有人故意把社會弄亂、沒有人故意摧毀台灣得來不易的民主。