今年小滿節氣落在下周一（20日），意味農作物開始飽滿但尚未成熟。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專提到，小滿後氣溫逐漸上升，雨水變多導致濕氣變重，民眾多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥，有助去濕，另外還分享小滿6禁忌，並點名3生肖工作運將逆勢翻盤。

▎小滿6禁忌

1、忌露肚臍

小滿時濕氣比較重，晚上睡覺記得蓋涼被，以免睡著時露出肚臍，涼風或冷氣吹入，導致濕氣入體影響健康。

2、忌生冷飲料

隨著氣溫逐漸上升，許多人會想喝涼飲消暑，但喝太冰恐導致頭暈與心血管快速收縮，建議多喝常溫飲品。

3、不要浪費米食

小滿是穀物豐收的時節，不宜浪費米食，以免導致財運不順，一整年恐吃不飽、喝不足。

4、禁吃助濕食物

盡量別吃助濕食物，例如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦和蟹，以免引發濕疹、風濕疹。

5、少熬夜

小滿日晝長夜短，人體機能消耗過大，身體容易出現疲勞，若又熬夜恐引發便秘、頭髮癢和喉嚨不適。

6、別吃隔夜菜

由於氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，吃下隔夜菜後，容易造成腸胃炎或腹瀉。

▎3生肖工作運旺到炸

第3名、生肖虎

生肖虎變得更積極投入工作，追求自己的目標，展現出較強決心和毅力，有助於得到更多機會和認可，提升職業地位及發展空間。

第2名、生肖蛇

生肖蛇近期更有自信，堅定追求目標，在工作中展現強大領導和決策能力。此外，有機會與跨國公司、外國合作夥伴或國際性項目合作，擴展新事業機會和職業發展空間。

第1名、生肖龍

生肖龍溝通和人際關係能力有望變更好，職場上得到不錯的名聲和社會地位，因而獲得更多機會，例如新工作專案、升遷或加薪等。

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