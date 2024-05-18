邱凱偉犯了「全天下男人會犯的錯」。（MyVideo提供）

張書偉自招角色變太大，不知道該怎麼演。（MyVideo提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》笑料不斷。（MyVideo提供）

蘇晏霈曝自己是本季「布料最少」擔當。（MyVideo提供）

張書偉、邱凱偉、王少偉與蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》已培養出好默契，被問到在場誰最盧、最煩跟最會NG，全員毫不猶豫指向王少偉，他也自招，「我很常脫稿演出，不按牌理出牌，就會造成大家一錄再錄。」他舉例一場鍾欣凌生病躺在醫院的戲，「發貴」（張書偉 飾演）最早到現場，卻因為緊張而結巴，王少偉笑著回憶拍攝幕後，「那時候還沒開始拍，我私底下就冒出一句說：『等到你說完，我媽都走了。』講完讓全場大笑，連媽媽躺在病床上都在偷笑。」

王少偉被選為片場「最煩」，他辯解是角色「蘇秉孝」個性使然，但蘇晏霈先是爆料他超聒噪，邱凱偉也還原拍攝現場模仿王少偉說，「他每天一到現場就開始問，早餐咧早餐咧，吃完一個再問還有沒有。」而問到誰最會笑場，除了大家都公認的鍾欣凌之外，王少偉則選擇邱凱偉，但想要解釋原因卻間接承認自己狂NG，「因為Darren（邱凱偉）他常常害我，有時候鏡頭在拍我，沒有帶到他，他就在我後面憋笑，你聽到有人笑也一定會笑啊，所以我一天到晚被他害。」

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》繼續揭開蘇家一家人有笑有淚的生活日常，但角色比起「可愛」，蘇晏霈覺得第二季大家是變「可惡」了，她直指「大哥」邱凱偉飾演的「蘇秉忠」就是那個可惡之人，「他犯了全天下男人會犯的錯。」沒想到旁邊的張書偉自爆，「可是我也犯了欸。」但透露不是大家以為的那種錯誤。張書偉也表示第二季的角色改變非常大，「連我自己都不知道要怎麼演，他笑容減少、多了很多憂愁，第一季的發貴人設已經根深蒂固，突然轉變讓我覺得好難喔。」

蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演蘇家唯一女兒「蘇秉愛」，首集就穿著爆乳低胸洋裝登場，她承認是「布料最少擔當」，也微劇透即將糾結於「有錢的老男人」與「沒錢的小鮮肉」之間，然而問她現實生活中會選哪一個？還在皺眉思索的她，被邱凱偉打斷，「她應該兩個都會選」，王少偉附和，「小孩子才選擇，兩個都要，一個要錢、一個要肉體」，兩個哥哥發揮劇中默契，搶先幫妹妹想好最佳答案。至於王少偉飾演的「蘇秉孝」沉迷賭博，他要觀眾一起關注角色下場，「他（蘇秉孝）性格這麼糟糕，突然也有讓大家羨慕的時刻。」

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》每週六在MyVideo更新兩集，三大熱播台劇《不夠善良的我們》、《女孩上場2》全劇已上架，《省省吧！我家富貴發》熱播中。