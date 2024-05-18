總統就職國宴後天（20日）晚間登場，國際間突傳斯洛伐克總理在層層隨扈護衛下遭開槍中彈，國宴大批外賓的維安壓力倍增，台南市警察局除派出500名警力，更從高雄增調120人備援，620警力進駐，已是台南單場活動最高的維安規格。

總統就職國宴光各國外賓近500人，加上台灣政要，總數共上千人齊聚福爾摩沙酒店用餐，國際間剛發生斯洛伐克總理在公開場合遭開槍中彈，大量賓客的維安任務成警方一大考驗。

國宴維安前置會議日前在福爾摩沙酒店停車場會勘場地。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市16個警分局全數動員，共計500人，再請調高雄警力120人備援，20日當天從歸仁高鐵站起一路布置警力到國宴會場，將會場分為5個警衛區，分區由組長級幹部帶班執行勤務。

國宴當晚已有外賓申請在飯店住宿過夜，福爾摩沙酒店為此暫停對外營業，淨空整棟飯店，有2團外賓隔日將外出一覽台南古蹟風光，警方將依外交部安排，規畫安全維護勤務，確保每位賓客人身安全。

台南市警局表示，過去選舉期間，曾有多組候選人在台南舉辦競選活動，動用的警力總數更多，若以同1場活動來看，已是台南史上最多警力數的特勤任務。