為防止民眾不慎掉入詐騙陷阱，北市警南港分局持「預防為先、偵防並重」理念，在召開南港區「校園安全座談會」時，加強與各校的橫向聯繫，並派出霹靂布袋戲的素還真現身宣導「識詐」、「阻詐」。

校園安全座談會由副分局長張舜南主持，共計有14所各級學校參與，會議中除了由偵查隊副隊長施並承分析轄區少年預防犯罪宣導外，並由南港區少輔組陳必豪督導員講述「如何預防少年詐騙進入校園」，讓與會各級學校代表深刻了解「識詐」、「阻詐」的重要性。

南港分局製播素還真宣導影片，宣導識詐、阻詐觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

南港分局還特別製播「霹靂布袋戲-素還真」識詐微影片，讓與會人員加深預防犯罪知能，將識詐、阻詐的各項防制方法，有效傳達到各級學校師生與家長的心中，達到犯罪宣導最佳效果。

南港分局表示，藉由本次校園安全座談會，剖析少年詐騙問題，期能透過警政、學校、社政等單位與家長共同合作，讓青少年遠離犯罪誘因，擁有良好的學習環境。