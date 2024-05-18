台南市北區北華街房傾受災戶將發動自救會到國宴場地向新總統賴清德陳情。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區北華街房傾案爭議愈演愈烈，建商因不滿受災最嚴重的蔡姓女住戶提告，暫拒租金補貼，聲明等官司結果出爐再一併支付，蔡女不滿居住正義受侵害，將發動自救會1人1信，20日晚間赴國宴場地陳情。

北華街有11戶透天厝居民，因建商蓋大樓掏空地基，造成房屋傾斜，403花蓮大地震發生後傾斜加劇，經台南市工務局委託鑑定，4月11日要求住戶連夜撤離，扣除3戶屋主未住的空屋，3戶傾斜不嚴重未搬離，共有5戶14人當晚被安排住進大飯店安置。

時隔1月多，住進飯店的受災戶抱怨生活不方便，紛紛要求搬出，改在外面租屋，目前住在飯店內只剩3戶6人，經過2度開會，建商同意補貼受災戶的租屋費用，惟獨拒絕給付蔡姓女住戶提出的租金補貼。

建商認為，蔡女已向建商提告偽造文書與違反建築術成規罪，所有賠償應等官司確定再給付。

蔡女卻認為，租金補貼是受災戶當下的居住正義問題，與提告刑事案件是兩回事，建商把受災戶移出危樓安置部分變成私人報復手段，用租金補貼來牽制住戶基本的安全移置住宿問題，「這是建商對我的報復與霸凌」。

蔡女表示，自己房子是傾斜、下陷最嚴重的1戶，從撤離至今卻未獲得建商的租金補貼，建商還透過負責安置的地方區公所，向受災戶傳達「撤銷刑事告訴比較好談住宿安置問題」，她準備發動自救會1人1信，20日到國宴會場遞交陳情書給新總統賴清德。