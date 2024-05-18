立法院今爆發衝突時，國民黨立委徐巧芯（畫面右下）從包裡掏出民進黨黨旗，要把綠委包住。（截自中時新聞網直播）

左為立委王美惠、右為徐巧芯。（合成圖／資料照）

立法院昨（17日）因國會改革案朝野攻防激烈，綠營不斷杯葛議事，藍營則死守主席台，雙方爆發數波激烈推擠衝突。有綠委指控藍委徐巧芯突拿出一塊綠色的布，弄成「長繩狀」，試圖捆住綠委王美惠的脖子，非常危險。對此，徐今（19日）回擊，「民進黨指控我要殺王美惠。我個人覺得非常搞笑，大家可以看看我們的身高跟體重完全不是同一個量級的。」

徐巧芯昨在議場內拿出笛子吹奏國歌跟國旗歌，還在投票時吹出汽笛聲，立法院長韓國瑜為此宣告議事規則，禁止攜帶違禁品。後來洪申翰指控，就在韓宣布不得攜帶與議事無關的物品之後，徐突然衝上前，從她的庫洛米包包，拿出一塊綠色的布，弄成「長繩狀」，試圖捆住王美惠的脖子，幸好有掙脫。

對此指控，徐巧芯今天下午在臉書回應，「以前只有王美惠到處欺負國民黨的委員」，因此現在她要告訴對方，「國民黨沒有這麼好欺負了。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必加倍奉還。」

徐巧芯也批，很遺憾的，民進黨不讓議事順利進行，甚至不惜軟禁韓院長，把他困在小房間內，不聽勸告，硬是要衝撞主席台，試圖停止會議，這些都是昨天媒體在前面拍不到的，但在後方實際發生的事，到了今天才有影片傳播出來，讓大家知道真相，以及民進黨到底有多暴力，其餘媒體有拍到的暴力行為，包含王美惠打警察、打議事人員、郭國文推倒並搶奪70多歲周萬來的秘書長文件等，「民進黨今天還敢出來開記者會，真是可恥」。