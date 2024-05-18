有「牛郎界李到晛」封號的李姓男子，在台中市北區開設牛郎私人招待所，因旗下離職的新秀王姓牛郎積欠60多萬未還，年初將王男帶至招待所，夥同吳姓員工聯手毆打教訓，導致王男傷重送醫搶救不治，檢方近日偵結，將李、吳兩人依重傷致人於死罪起訴。

27歲李男開設的牛郎店私人招待所，就位在台中市北區中清路一段的大樓內，由男公關接待女性消費者，因李男外型帥氣、皮膚白皙，神似知名人氣韓星李到晛，有「牛郎界李到晛」封號。

檢警調查，死者王男為李男招待所的前員工，因任職期間多次同意酒客賒帳消費，進而累積60萬元賒債債務未還，王男因而簽下6張總額540萬元本票供擔保，並在2023年11月遭辭退。

今年1月12日上午8點多，李男為了催討債務，指派24歲吳姓男員工，將王男帶至招待所，輪番以徒手及腳踹方式，朝王男頭部、臉部、身體毆打、踢擊，導致其當場失去意識。

李男又聯絡王父到場商討償債事宜，王父發現躺在沙發上昏迷不醒的兒子，出現呼吸困難情形，才由在場員工撥打119送醫，王男因顱內出血、腦水腫、外傷性神經軸索損傷併發急性泡肺炎、敗血症等，在1月17日上午宣告不治。

檢察官認李男及吳姓員工涉嫌重大，近日偵結後依重傷致人於死罪起訴，移審由國民法官審理。