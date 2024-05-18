台灣素食人口相當高，但卻常聽聞「長期吃素會失智」的說法，到底是否為真？對此，高齡醫學內科醫師傅裕翔表示，吃素確實有增加失智風險的可能，主要在於易缺乏維生素B12，從而引發「營養失衡型失智」，但只要及時治療是有機會恢復，建議全素者可攝取海藻，或透過營養品來補充。

關於吃素是否會造成失智，醫師傅裕翔在個人粉專發文說明，兩者並不能劃上等號，但確實有增加失智風險的可能。他說，因長期吃素易造成維生素B12缺乏，就會引發早期失智症狀，如記憶力衰退、時常找不到東西，屬於營養失衡型失智，不過，只要及時治療仍有機會恢復。

至於該如何補充維生素B12？傅裕翔指出，由於維生素B12通常無法從蔬果中獲得，所以素食族較難從飲食中補足。他建議，蛋奶素者可食用蛋、乳製品；而全素者可吃紫菜、海苔來補充維生素B12，不過，由於加工後容易流失，如腸道功能不佳的長者，因其吸收效率較差，不妨可透過營養品補充。

除了維生素B12外，傅裕翔還提到，許多素食者都會以澱粉類為主，而蛋白質來源只能從豆製品攝取，相對之下食物變化少，蛋白質攝取量會變低，若長期缺乏可能會有肌少症、掉髮、免疫力降低、精神不振的情況發生，此時透過蛋白質營養品補充不足部分，也是不錯的選擇。

另外，素者者也較易缺乏鈣質和維生素D，傅裕翔說，由於植物中的植酸和草酸會干擾鈣的吸收，不特別補充很容易缺乏，因此在補充鈣質的同時，也應搭配維生素D才能促進鈣吸收。推薦鈣質食物可攝取牛奶、起士、優格、芝麻等，並適時曬太陽，以利維生素D製造。

還有素食者也容易缺乏鐵質，傅裕翔指出，若鐵不足易產生貧血、心悸、易疲倦、抽筋等症狀，可吃紫菜、木耳、菠菜、紅豆、鷹嘴豆，都是含量豐富的來源。不過，植物性鐵質的吸收率較動物性鐵質低，因此素食者更要特別注意攝取。