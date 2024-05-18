‼️ Tyson Fury vs Oleksandr Usyk FINAL FACE-OFF…



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pic.twitter.com/EITfF04BjN — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 17, 2024

重量級職業拳壇最大一場決戰「火焰擂台」將於19日開打，世界統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）、WBC拳王泰森福瑞（Tyson Fury）在沙烏地阿拉伯利雅德的王國競技場對決，勝者成為近25年來首位「無庸置疑冠軍」，統治職業拳壇四大聯盟WBA、WBC、IBF、WBO。

在職業拳壇三大聯盟的時代，最後一位集齊重量級腰帶的是路易士（Lennox Lewis），他在1999年11月打敗賀利菲德（Evander Holyfield）。這兩人也都與「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）交過手，賀利菲德在1997年慘遭泰森「咬耳朵」（泰森失格），路易士則是在2002年KO麥克泰森。然而路易士的統治時間很短，WBA在他稱王的隔年就收回他的腰帶，因為路易士違規避戰WBA的挑戰者。

拳賽共同主辦人巴布阿朗（Bob Arum）在記者會說：「重量級是職業拳擊最重要的量級，我們將會在這個周末看見無庸置疑冠軍的誕生，前一次是在25年前。不僅如此，這兩位拳王都沒有輸過比賽，這是多麼罕見，因此這一刻非常重大。」

進入四大聯盟時代以來，還沒有重量級拳王同時持有全部的腰帶，來自英國的泰森福瑞身高206公分、體重119公斤，生涯34勝0敗（24次KO）。烏克蘭的烏席克身高191公分、體重101公斤，生涯21勝0敗（14次KO）而且是左撇子。此外烏席克先前是次重量級的無庸置疑拳王，提升到重量級之後依然所向無敵。麥克泰森說：「我很期待這場比賽，我看好泰森福瑞打贏，他是當今最好的重量級拳手。」