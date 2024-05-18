味全龍17日以8比1擊敗富邦悍將，但在9局上7分領先時還推出勝利組牛棚投手陳冠偉，總教練葉君璋在18日賽前解釋調度考量。

昨天龍隊6局下先靠捕手吉力吉撈・鞏冠陽春炮追平，7局下猛攻11人次、換回7分，將比分擴大至8比1。銳歐完成跨局任務後退場，9局上龍隊在大比分領先時仍換上陳冠偉。

葉總今天賽前解惑這次投手調度，「銳歐上去投的時候，冠偉已經在準備了，所以就不用另外叫別人上來準備。」他表示，龍隊有自己一套投手調度，「應該講說，跟分數多少有關，但也不是這麼重要。」

此外，龍隊在3日時把洋投伍鐸下放二軍，葉總表示，已經有確定伍鐸下週會上一軍，但是不是把銳歐下二軍則還沒有定案，「我們有預定的人選，但很難講，下禮拜不知道會發生什麼事，所以還沒確定誰要下。」

今年加入龍隊的銳歐至今共出賽21場、投25.1局，是球隊十分重要的牛棚角色，葉君璋說：「他在美國先發、中繼都有，球隊需要什麼，他都會是最適合的人選。」至於之後是否會調整他的角色？「有機會，沒有什麼不可能。」