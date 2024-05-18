郭書瑤因吃醋怒折手中筆。（TVBS提供）

林鶴軒（中）為獲周智慧關注，要求林子閎（左）、鄧偉德（左）幫忙。（TVBS提供）

鄧偉德（左）及時抱住要跌倒的潘映竹。（TVBS提供）

林子閎在TVBS、新傳媒原創劇集《完全省錢戀愛手冊》最新劇情中，一行人參加公司員工旅遊，林子閎突然轉向周智慧示好，令郭書瑤狂吃醋，還折斷鉛筆，這一切幕後主使竟是林鶴軒；戀愛森林傳說也讓鄧偉德、潘映竹看對眼，曖昧指數狂飆。

劇中，王海闊（林子閎 飾）受Michael趙（林鶴軒 飾）之託邀請Elly（周智慧 飾）參加公司兩天一夜的旅行。但他的言行舉止竟與Michael趙如出一轍，甚至比出愛心手指，令Elly心花怒放，眾人卻對此感到疑惑，直呼：「海闊是被Michael趙上身了嗎？」一旁的簡可可（郭書瑤 飾）更是怒火中燒，下意識折斷手中的鉛筆。

林子閎之前曾提及最想詮釋Michael趙的角色，終於因劇情設計讓他得償所望。在拍攝當天，林子閎透露一開始還在「王海闊」的角色狀態中，後來導演要求他再瘋狂一點，他索性放開來演，拍完後表示：「演得很開心，工作人員也蠻喜歡的，希望觀眾也會喜歡。」還開玩笑說：「看吧！應該找我演Michael趙的吧！」

此外，飾演郭書瑤會計部同事毓芬的潘映竹，最常與新加坡演員對戲，和鄧偉德更是有不少互動。戲裡因為戀愛森林之故，兩人意外萌生微妙的感情線。潘映竹聊到螢幕上浪漫的四目相交，其實拍攝時卻擦槍走火，原來兩人要表現出不小心撞到後對視的畫面，正式拍攝時，190公分高的鄧偉德不僅撞到自己，還踩到她的腳，結果潘映竹瞬間跛腳，腳背更是黑一片。收工後，她特別拍下照片傳給鄧偉德，喊：「你要負責啦！」

《完全省錢戀愛手冊》更多精彩劇情，每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出兩集，晚間10點在Netflix及愛奇藝國際版播出。每週一在meWATCH更新，每週一至週五晚間10點U頻道播出。