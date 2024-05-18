高雄市長陳其邁今（18）日與準教育部長、中山大學校長鄭英耀簽訂合作備忘錄，宣布國際商工舊址部分校地，將作為醫學院籌設使用，推動南方醫療人才之培育。（高市府提供）

高雄私校國際商工退場近2年，舊址閒置無利用。高雄市長陳其邁今（18）日與準教育部長、中山大學校長鄭英耀簽訂合作備忘錄，宣布國際商工舊址部分校地，將作為醫學院籌設使用，推動南方醫療人才之培育。陳其邁表示，市府將全力協助設校事宜、深化彼此合作，促進醫療與智慧科技相關領域推動。

國際商工位於高雄精華地段的三多二路上，2022年8月退場停招，交通便利、位置優越。高市府指出，中山大學2022年獲教育部同意新設醫學院，是大高雄地區第一所國立醫學院，惟受限於校區空間，除仁武校區外，更積極洽詢尋找使用空間，後選定停招後捐贈予財政局管理的國際商工舊址，運用其中1.46公頃校地作為醫學院預定地。

高市府指出，國際商工另一半土地因臨近輕軌五權國小站，將做捷運聯合開發使用，加上周邊的地區醫院，將為林德官地區帶來繁榮便利的發展。

陳其邁表示，非常感謝頂尖大學中山大學選擇國際商工原校地，該點交通方便、地段精華，鄰近民生及凱旋多所大型醫院、長照中心等，提供完整重要的醫療服務，一旁還有大專院校、中小學，是文風鼎盛、人文薈萃之地，十分適合中山大學推動頂尖學術研究，相信對於東苓雅區來說，中山大學的進駐可望快速帶動地方發展。

陳其邁也向將就任教育部長的鄭英耀校長請命，期許鄭部長多照顧中山大學，力爭南部的教育資源，他認為，高教資源不應重北輕南，尤其南部醫學、資訊或是AI半導體人才濟濟，醫療學術加上AI領域科學應用、中山大學與市府聯手可謂強強配，也期許未來中山大學朝向醫學院及附設醫院的規畫，對提升高屏地區學術研究或醫療服務，至關重要。

鄭英耀則表示，感謝陳其邁結合5G AIoT創造智慧城市，讓高雄愈來愈智慧，並清楚理解中山面臨的挑戰，協助醫學教學研究大樓能夠加速啟動。身為南部頂尖研究型大學，很榮幸在2022年獲准通過成立醫學院，希望透過該校在醫療人才的培養，縮短南北的醫療資源及醫療服務品質的落差，支持提升地方的健康照護與服務品質。他強調，自己是南部孩子，全力支持地方發展責無旁貸。