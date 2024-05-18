國民黨團18日召開「針對民進黨不實指控，時事回應！」記者會，總召傅崐萁（左三）、書記長洪孟楷（左一）、首席副書記長林思銘（右一）、副書記長王鴻薇（右二）、立委吳宗憲（左二）、立委陳菁徽（右三）出席，控訴民進黨禁錮院長韓國瑜，用暴力染指國會。（郭吉銓攝）

陳菁徽臀部「超大片瘀青」曝光 淚灑記者會控綠側翼：藐視鍾佳濱？ @ChinaTimes

立法院昨（17日）為國會改革打破頭，其中，民進黨立委鍾佳濱趁隙躍上主席台，被國民黨立委陳菁徽攔截後，竟熊抱陳大腿並將其從主席台撂下，引發譁然。陳菁徽今（18日）下午在國民黨團三長陪同下，出面舉行記者會，並首度公開腰部、臀部大片瘀青，落淚直言「民進口口聲聲反對性騷反對暴力的原則在哪裡？」另以國民黨女戰神聞名的立委王鴻薇也首度在鏡頭前落淚，泣訴她女兒昨天一直問說「媽媽你有沒有受傷」，控訴民進黨就是一個暴力黨。

民進黨今一大早先行開記者會，控訴國民黨殺人未遂，國民黨下午舉行記者會反擊，立委吳宗憲、陳菁徽、王鴻薇也都出席訴說自己的傷勢。

陳菁徽難忍情緒，淚灑記者會，她透露，身為一名醫師，今早上還在看診，記者會前幫自己拍了兩張照片，一個是臀部、一個是腰部，因堅守崗位，直到晚上回家痛到受不了，晚上才發現受了這麼大傷。

陳菁徽批，執政黨面對新民意，10年來一貫用性騷、暴力、謀殺，她身為第一線醫療人員，在急診室面對各種傷患，冷靜處理各種醫療緊急情況。但沒想到，昨天根本無法制止鍾佳濱蓄意爬上主席台，要往院長往那邊衝，並且是右腳站穩後以禽抱、撲倒、性騷、暴力、謀殺等姿勢，對她進行兩波謀殺式攻擊，所有外國友人都覺得這已經是公然在電視上犯罪。

陳菁徽泣訴，她有很多海外、醫療業朋友看到新聞，都傳簡訊關心，他們覺得台灣在總統就職之前，一個男性執政黨立委，把女性在野黨立委摔到地上去，很難想像是他們生活會發生的事情。陳也說，她的家人看到直播後不斷撥電話給他，但當時還在執行勤務沒辦法一一回覆。

陳菁徽也說，昨天凌晨到現在幾乎沒有吃止痛藥，是沒辦法好好工作，不曉得這樣在民進黨委員的眼中，口口聲聲的反對性騷、反對暴力的原則在哪？手機還不斷跳出網路側翼蓄意剪輯的圖文攻擊。因此她公開邀請民進黨委員，也要站出來開記者會，譴責鍾佳濱委員對她的禽抱、撲倒、性騷、暴力、謀殺，讓性別平等、性別平權落實立法院。

立委吳宗憲則是表示，昨天為了讓立法院長韓國瑜順利主持會議，有非常多次推擠，過程中有人用手肘打中他的肋骨，他還是在現場盡量擋，但後來愈來愈不舒服，最後就跟會場的護理人員協助，護理人員當下建議需送醫，最後還到醫院就診，發現肋骨有裂傷。吳說，就連她在美國的姊姊，都打電話說「你媽媽知道你做這麼危險的工作嗎？」

吳也強調，昨日多波衝突，他都禮貌對待民進黨立委，甚至在民進黨立委郭國文多次要跳上主席台，他還雙手合十拜託不要跳，後來民進黨一堆人從議場後方們要衝進到主席台，在衝撞前他聽耳聽到，民進黨立委王定宇叫民進黨立委沈伯洋往上爬，才發生沈伯洋從人牆摔落事件。

吳宗憲奉勸民進黨不要再暴力相向，民進黨國會多數時，都說少數要服從多數，但現在民進黨在少數，還這樣暴力，「我無法理解民進黨的民主是什麼。」

平常強悍的王鴻薇也跟著落淚表示，完全能夠感受到一個媽媽對女兒得心疼，昨天她女兒也一直問說媽媽有沒有受傷，今天民進黨怎麼好意思在指控別人？昨天每一波的衝突都是民進黨的主動攻擊，從一開始國民黨排了三天兩夜，民進黨根本不守道德插隊，連小學生的水準都沒有。

王說，主席台後面發生多起衝撞，民進黨想要軟禁韓國瑜，把韓當人球，是在謀殺院長嗎？韓國瑜的西裝都快要被扯破。另外，當王定宇慫恿消費沈伯洋時，他有在乎同事的安危嗎？民進黨就是一個暴力黨。王鴻薇也秀出自己右手大片瘀青，表示手到現在都舉不太起來。