影后劉嘉玲和影帝梁朝偉結婚16年，是演藝圈模範夫妻檔。近日，劉嘉玲邀請香港女星薛凱琪作客自己的節目《嘉人自友約》，聽到對方擔憂不會煮飯恐結不了婚，她自爆不擅長下廚也嫁出去了，並讚美丈夫梁朝偉「比較有層次」，會欣賞她其他的優點。

劉嘉玲聽說薛凱琪很會燒飯，在節目中詢問對方真實性，沒想到薛凱琪說完全不會下廚，連煮麵都會著火，劉嘉玲忍不住噗哧笑出來。薛凱琪回憶，過去上過一檔烹飪比賽節目《美女廚房》，要在時間壓力下完成餐點，她完全顧不得雞蛋臭掉就加進料理中，讓評審吃到當場吐出來。不過，薛凱琪靦腆地自嘲：「但我的問題也有80%！」

劉嘉玲邀請薛凱琪作客自己的節目。（圖／微博@劉嘉玲）

薛凱琪透露，雖然那個節目就是專挑不會下廚的女生參賽，但她不願意再錄製，「再上我就嫁不出去了！」擔心不會煮飯的一面會影響桃花。對此，劉嘉玲安慰薛凱琪：「沒關係，我也不會燒（飯），我也嫁出去了！」隨後逗趣補充她的廚藝比薛凱琪好一點，不會著火、能把食物煮熟、可以吃。

劉嘉玲說自己不會煮飯也嫁出去了。（圖／微博）

劉嘉玲讚梁朝偉比較有層次。（圖／微博）

薛凱琪表示，有些男人想找會下廚的女人當老婆，覺得很賢慧。劉嘉玲聽完微微皺眉，說有這種觀念的男人不太對，「我覺得他只是讓女人在家裡面煮飯、做家務而已。我們家那個（梁朝偉）還是比較有層次的，他懂得欣賞我另外一些…」。劉嘉玲進一步補充，說梁朝偉也不太會煮飯，但比她擅長些，會煮番茄醬義大利麵，而她是把食物全丟下鍋煮熟就好的那種人。