主演唐從聖、黃迪揚動作戲超吸睛。（綠光創藝提供，張大魯攝影）

鍾欣凌大讚舞台劇精彩。（綠光創藝提供，張大魯攝影）

原著雄性賀爾蒙過高，吳念真、李明澤加入女性角色大加分，演員左起為黃迪揚、王涵郁、唐從聖、鄭鼎諺。（綠光創藝提供，張大魯攝影）

郁方特地帶兒女觀賞舞台劇。（綠光創藝提供，張大魯攝影）

綠光劇團臺灣文學劇場《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》5月17日於臺北國家戲劇院隆重展開首演，挾帶2015年演出時累積的好口碑，首演場星光熠熠，除了有知名導演朱延平來看演出，演員陳希聖、張鳳書、鍾欣凌、郭靜、梁正群、曾少宗以及四分衛主唱陳如山帥氣現身，許久不見的郁方更帶著寶貝兒女前來看戲。

眾人對主演唐從聖、黃迪揚表現印象深刻，尤其是車廂對決的動作場景，讓朱延平看過後嚇一跳：「認識唐從聖這麼久，都不知道原來他的身手這麼矯健。」和唐從聖是老同學的鍾欣凌大讚：「演員的即興很厲害，這齣應該是我今年目前為止看過最好看的演出。」

暌違9年再度搬演，機智喜劇天王唐從聖、金鐘男配角黃迪揚重返飾演扒手與菜鳥警察，編劇吳念真更在這次首度挑戰六零年代火車上的經典職務角色，和演員互飆演技，整場演出讓觀眾看得相當過癮，全新打造的「老臺鐵場景」更驚艷全場，考究程度連知名鐵道文化研究者都覺得難得可見。

本劇導演暨編劇李明澤2000年就加入《人間條件》系列，期間擔任過副導、執行導演，是吳念真一拍即合的工作夥伴，自嘲飛機、戰艦、潛水艇都做過，火車當然也難不倒團隊：「七成場景在火車廂，車廂在劉達倫的設計下，呈現絕優的角度變化」，導演說為呈現蒙太奇般的電影場景感，製作團隊耗費苦工，包含影像老師王奕盛實際帶著工作人員搭著火車高雄到臺北往返錄製影像，「奕盛一直說想要嘉南平原大片的稻田，還要有平矮房，真服了他！」

場景的考究讓鐵道文化研究者洪致文讚歎：「真的沒想到，有一天鐵博的典藏車會透過這樣的形式踏上國家戲劇院的舞台」。《押解》劇中的月台廣播委請臺鐵播音員朱薇女士錄製，舞台場景的車廂綠皮椅是從臺鐵屏東潮州機場搬運的老件，種種細節成功創造出平快列車的車廂體驗，讓專程來看戲的郁方，有機會和女兒分享小時候的火車回憶：「她覺得怎麼火車不一樣？我說這就是媽媽的年代，這是一部很適合帶小孩來看的戲。」曾參與前版演出的梁正群，則大嘆可惜沒有在臺上演出：「全部一切都升級，看得很開心」。

相較於原著角色都是男性，《押解》改編時多了女性觀點，老扒手的失智阿嬤更在開場逼哭不少人，演員曾少宗：「開場就很感動，阿嬤開口說每天都陪在我身邊，我記得你的臉就好了，講這句話的時候，眼眶馬上就泛紅了。」車廂的各路乘客更是最佳綠葉，有傳教士、江湖小弟、大學生、小販等五花八門的職業，其中還有兩位男主角的初戀情人以及曖昧對象，比如扒手的青梅竹馬「椪柑」和曖昧對象「荔枝」、菜警的初戀「尤玉美」，場景詼諧有趣，演員之間的高度默契更使本劇獲資深演員肯定，陳希聖：「這裡面有很多的演員都是一人飾多角，演員的表演都非常棒，我覺得最了不起整齣劇從頭到尾都無尿點，會想一直看下去」。