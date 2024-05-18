TVB旗下男星廖駿雄是知名綠葉，曾演過1983年、1994年版電視劇《射鵰英雄傳》、1986年版《倚天屠龍記》，先前也是周潤發跑步團的成員之一。他2021年被診斷罹患胃癌4期，動手術切掉一半胃部，暴瘦約22公斤，後來病情逐漸穩定。未料今(18日)港媒報導他過世，享壽64歲，主持人翁靜晶也證實。

廖駿雄早年在父親安排下加入TVB藝員訓練班，畢業後出道，曾演出《天師執位》的「大粒癦」一角，與苗僑偉、翁美玲有不少對手戲。之後因演藝收入不穩定，廖駿雄一度改而從商，到馬來西亞做生意，卻因生意虧損，最高欠下上百萬債務。

2021年廖駿雄受訪表示，近年常加入「發哥」周潤發等人的爬山慢跑團，在廖啟智因胃癌病逝幾個月後，發現自己也胃部不舒服、消化出問題，經檢查才發現是胃癌第4期，這段期間他體重暴跌少了快22公斤，後來在醫生建議下動割胃手術，術後恢復情況良好，癌指數也變正常。

未料今傳出廖駿雄在醫院過世，今稍早翁靜晶發文說：「廖俊（駿）雄先生，於5月18日零晨於東華醫院辭世，過程令人痛心。香港公立醫療系統之不足，已到了罄竹難書的地步。唯望廖氏家人節哀順變。與君一別，想不到已成遺作」，並曬出廖駿雄的黑白照哀悼好友。