17日國會改革五法表決大戰，朝野從早到晚衝突不斷，最終民進黨改以不斷要求重付表決方式拖延議事，後韓國瑜宣布12點散會，21日院會繼續表決。媒體人黃揚明指出，「韓國瑜沒有外援」，若在野黨21日院會繼續用表決輾壓，那再次爆發衝突的機會很大，民進黨就更可能動員群眾到立法院周邊，這問題無解，唯一解方是準總統賴清德表態願與在野對話，對國會改革釋出善意。

黃揚明今（18）日在政論節目《週末大爆卦》表示，如果三黨都不改變策略，那下禮拜二恐怕還是會發生嚴重衝突，且會比禮拜五更嚴重。而議場內衝突越嚴重，民進黨越能動員群眾到立法院周邊。以前民進黨是立院多數，立法院周邊能夠封街、放拒馬，如果韓國瑜要求放拒馬，現在的警政署會答應嗎？

「韓國瑜沒有外援」，黃揚明指出，韓國瑜昨是釋出最大的善意，希望和平理性溝通，但民進黨立委是把韓國瑜關在議場後方的院長休息室、不讓韓主持院會，韓國瑜還被立委們推來推去，這種狀況還要在演一次嗎？難道朝野沒有和平理性討論議案的空間嗎？若還是認為可以用席次輾壓，「當民進黨動員支持到立法院的時候，請問國民黨支持者願意為了國會改革法案上街頭嗎？」

黃揚明直言，如果國民黨、民眾黨認為席次多，就按照禮拜五的邏輯，把國會改革的條文繼續表決下去，那衝突只會更嚴重，「當民進黨動員支持到立法院的時候，請問國民黨支持者願意為了國會改革法案上街頭嗎？」

黃揚明坦言，這問題無解，「唯一解方是賴清德出來，說願意與在野黨主席對話，針對國會改革釋出善意，說明哪些條文願意接受」，朝野協商的目的是讓堅持100分跟0分的雙方，可以互相妥協、達成50分的結果，但現在民進黨都是寸步不讓。