富邦悍將王正棠17日敲出陽春炮助隊先馳得點，本季出賽27戰以追平去年4轟成績，他笑著說：「可能因為球比較彈吧！」但相較於開季一飛沖天的表現，更希望能夠「細水長流」，「維持、穩定是我今年最大目標。」

王正棠目前生涯累積18支全壘打，過去單季最佳事2021年5轟，但今年只打了27場比賽，全壘打數就追平去年整季，目前以打擊率3成43排第3、長打率更是高達5成49。

總教練陳金鋒認為，王正棠一直都是打擊很穩定的球員，要出現長打前提就是要確實擊球，長打率、安打率自然就會延伸出來，「今年他在春訓這部分確實做的不錯，擊球掌握度非常好。」

王正棠則表示，自己今年並沒有在打擊上做太多調整，但有了去年季中受傷的經驗，在季後有刻意增重，希望藉由提升肌肉量讓自己身體素質更好，「可能因為這樣連帶提升長打率。」他透露，開季時自己增加了約5公斤左右，球季開打後體重有下滑一點，但還是有比原來重約2、3公斤。

另外王正棠也提到，今年加入的一軍基地統籌教練陳連宏帶來的訓練內容也有幫助，「他有幫忙調整一些機制，主要是擊球機制、讓動能傳達的更好，現在都還在嘗試、磨合，教練是說可能下半季會比較看得出來，有很多原因，但是有往好的方向走。」

2021年王正棠也是在開季時很快累積3轟，但接下來停滯了一段時間才又有全壘打演出，他希望今年能夠將狀態維持下去，「我覺得維持比較重要，自己也打6、7年了，心態會平穩一點，不會刻意要做些什麼，看今年能不能維持久一點，這也是我今年最大課題。」