今天現場吸引許多日本及國際民眾駐足參與。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府農業局推動農漁特產品開拓海外市場，18日遠赴日本東京晴空塔商場推廣行銷，吸引至少9萬日本及國際旅客關注，東武鐵道晴空塔solamachi館長平山里美也在商場熱情迎接台南市長黃偉哲到來，期待未來可以多增進與台南市的合作。

黃偉哲今天到日本東京晴空塔商場行銷台南農漁產，並邀請在台灣活躍的日本大胃女王安琪拉佐藤蒞臨現場，安琪拉2年前因與台南市政府合作曾經到台南觀光，她對於每項台南農漁特產品都躍躍欲試，現場互動溫馨、有趣，吸引許多日本及國際民眾駐足參與。

市府農業局今以14項輔導優質農漁產品進行展示，包含蜜旺果舖芒果乾、鹽水區農會鹽水鹽地帥哥番茄果乾、瓜園地瓜脆片、芯園柚茶醬、山海屯法式牛軋糖、南市區漁會鱻味餅、玉井之門鳳梨乾等產品，讓民眾進行試吃。

黃偉哲說，台南農漁特產品項目豐富、多元，藉由推廣到日本商場，讓日本消費者認識，促成日後消費購買意願。